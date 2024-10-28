

Виктора Орбана освистали в Тбилиси

28.10.2024 20:17





Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана освистали в Тбилиси. Кортеж политика, покидавшего гостиницу Marriot на проспекте Руставели, проехал мимо протестующих, собравшихся в центре города. У парламента Грузии проходит стихийная акция против массовых фальсификаций на парламентских выборах.



Когда автомобили проезжали мимо людей, те свистели и гудели. Премьера Венгрии обвиняют в попытке легитимации «Грузинской мечты», по официальным данным победившей на выборах. Виктор Орбан стал первым и единственным иностранным лидером (кроме президента и премьера соседних Азербайджана и Армении), который поздравил правящую партию с победой. Более того, через два дня после выборов он лично прибыл в Тбилиси.

















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