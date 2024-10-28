|
|
|
Виктора Орбана освистали в Тбилиси
28.10.2024 20:17
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана освистали в Тбилиси. Кортеж политика, покидавшего гостиницу Marriot на проспекте Руставели, проехал мимо протестующих, собравшихся в центре города. У парламента Грузии проходит стихийная акция против массовых фальсификаций на парламентских выборах.
Когда автомобили проезжали мимо людей, те свистели и гудели. Премьера Венгрии обвиняют в попытке легитимации «Грузинской мечты», по официальным данным победившей на выборах. Виктор Орбан стал первым и единственным иностранным лидером (кроме президента и премьера соседних Азербайджана и Армении), который поздравил правящую партию с победой. Более того, через два дня после выборов он лично прибыл в Тбилиси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна