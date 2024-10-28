

Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с властями Грузии

28.10.2024 21:49





Глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность к диалогу с властями Грузии.



«Если будут какие-то дополнительные предложения о контактах со стороны наших грузинских соседей, конечно же мы их рассмотрим. Мы никогда от контактов не уходили», — заявил Лавров на пресс-конференции в понедельник.



Вопрос о готовности России вести диалог с властями Грузии, если они сочтут возможным приехать в Москву, Лаврову задал журналист госагентства ТАСС.



Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений уже 16 лет. Тбилиси разорвал их после августовской войны в ответ на признание Москвой независимости оккупированных ею Абхазии и Цхинвальского региона.



На сегодняшний день диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках международных Женевских дискуссий и регулярных встреч дипломатов двух стран в Праге.



Оппозиция считает, что правительство «Грузинской мечты» поддерживает коммуникацию с Москвой по неформальным каналам.





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