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Швеция прекращает сотрудничество с Грузией
29.10.2024 00:47
Швеция прекращает сотрудничество с Грузией на уровне государственных органов, сообщает издание Swedenherald.
В письменном комментарии министра Швеции по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Бенджамина Дуса поясняется, что развитие событий в Грузии «давно вызывает тревогу» и что нарушения, о которых сообщили международные наблюдатели на парламентских выборах 26 октября, подтвердили это.
Отмечается, что пророссийская правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу на спорных парламентских выборах, легитимность которых ставится под сомнение оппозицией и международными наблюдателями.
Министр Дус утверждает, что «попытки помешать гражданскому обществу страны выполнять свою демократическую роль, в том числе с помощью ограничительного законодательства, противоречат нормам и ценностям ЕС».
«Поэтому правительство приостанавливает прямое шведско-грузинское сотрудничество, которое все еще продолжается, в том числе с налоговым ведомством Грузии», — заявил он.
По словам Дуса, сотрудничество может быть возобновлено в будущем, если Грузия снова обратится в ЕС.
Отмечается, что помощь Швеции Грузии составляет около 200 млн крон в год. В этом году 25 млн крон было перераспределено в пользу гражданского общества страны.
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