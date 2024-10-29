Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Швеция прекращает сотрудничество с Грузией


29.10.2024   00:47


Швеция прекращает сотрудничество с Грузией на уровне государственных органов, сообщает издание Swedenherald.

В письменном комментарии министра Швеции по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Бенджамина Дуса поясняется, что развитие событий в Грузии «давно вызывает тревогу» и что нарушения, о которых сообщили международные наблюдатели на парламентских выборах 26 октября, подтвердили это.

Отмечается, что пророссийская правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу на спорных парламентских выборах, легитимность которых ставится под сомнение оппозицией и международными наблюдателями.

Министр Дус утверждает, что «попытки помешать гражданскому обществу страны выполнять свою демократическую роль, в том числе с помощью ограничительного законодательства, противоречат нормам и ценностям ЕС».

«Поэтому правительство приостанавливает прямое шведско-грузинское сотрудничество, которое все еще продолжается, в том числе с налоговым ведомством Грузии», — заявил он.

По словам Дуса, сотрудничество может быть возобновлено в будущем, если Грузия снова обратится в ЕС.

Отмечается, что помощь Швеции Грузии составляет около 200 млн крон в год. В этом году 25 млн крон было перераспределено в пользу гражданского общества страны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна