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ЦИК Грузии распределил места в парламенте по итогам состоявшихся выборов
29.10.2024 15:23
5%-ный проходной барьер преодолели пять избирательных субъектов. Голоса, отданные за партии, которые не прошли барьер - это два депутатских мандата, их распределили между "Грузинской мечтой" и "Коалицией за перемены", как занявшей второе место.
Таким образом:
(#41) "Грузинская мечта" - 89 мандатов (1 120 140 голосов, 53,936%);
(#4) "Коалиция за перемены" - 19 мандатов (229 161 голос, 11,034 %);
(#5)"Единство - Национальное движение" - 16 мандатов (211 120 голосов; 10,166%);
(#9) "Сильная Грузия" – 14 мандатов (182 949 голосов; 8,809%);
(#25) «За Грузию" Гахария - 12 мандатов (161 336 голосов; 7,769%)
Центризбирком уточняет, что это результаты по данным 3 110 участков из 3 111, так как в Марнеульском округе данные по одному участку аннулированы.
Оппозиция не признает итоги выборов, заявляя, что данные были фальсифицированы. Номера 4, 5, 9 и 25 отказываются входить в новый парламент.
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