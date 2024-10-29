

ЦИК Грузии распределил места в парламенте по итогам состоявшихся выборов

29.10.2024 15:23





5%-ный проходной барьер преодолели пять избирательных субъектов. Голоса, отданные за партии, которые не прошли барьер - это два депутатских мандата, их распределили между "Грузинской мечтой" и "Коалицией за перемены", как занявшей второе место.



Таким образом:

(#41) "Грузинская мечта" - 89 мандатов (1 120 140 голосов, 53,936%);

(#4) "Коалиция за перемены" - 19 мандатов (229 161 голос, 11,034 %);

(#5)"Единство - Национальное движение" - 16 мандатов (211 120 голосов; 10,166%);

(#9) "Сильная Грузия" – 14 мандатов (182 949 голосов; 8,809%);

(#25) «За Грузию" Гахария - 12 мандатов (161 336 голосов; 7,769%)



Центризбирком уточняет, что это результаты по данным 3 110 участков из 3 111, так как в Марнеульском округе данные по одному участку аннулированы.



Оппозиция не признает итоги выборов, заявляя, что данные были фальсифицированы. Номера 4, 5, 9 и 25 отказываются входить в новый парламент.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





