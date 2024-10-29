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«Грузинская мечта» против международного расследования выборов
29.10.2024 17:21
Спикер парламента Шалва Папуашвили заявляет, что жалобы, связанные с нарушениями на выборах, будут рассматривать ЦИК Грузии, а «фальсификация экзит-полла Edison Research требует международного расследования».
«В этой стране действует юрисдикция Грузии, а не какой-то другой страны. Грузинская администрация и суды соответствуют самым высоким стандартам», — заявил он.
Папуашвили добавил, что в прошлом решение грузинских судов подвергались сомнению, например, в делах «Рустави 2», а также по делам Ники Гварамия, Ники Мелия и Михаила Саакашвили, но в итоге Европейский суд по правам человека подтвердил их объективность.
«У нас очень хорошо проводятся внутренние расследования в отношении всего, если в чем есть необходимость, то в первую очередь это означает рассмотрение жалоб ЦИКом», — заявил Папуашвили в ответ на заявления Госдепартамента США и местных неправительственных организаций о необходимости проведения международного расследования нарушений на выборах.
Кроме того Папуашвили упомянул экзит-полл проведенный «Edison Research» обвинив организацию в фальсификации и указав, что она находится в юрисдикции США.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США присоединяются к международным и местным наблюдателям и призывают к полному расследованию нарушений, выявленных на выборах 26 октября в Грузии.
Он не уточнил, что следственный орган должен быть грузинским, однако отметил, что США консультируются со своими европейскими партнерами о том, какой орган будет подходящим для проведения такого расследования.
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