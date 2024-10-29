

ЦИК Грузии отказался открыть списки проголосовавших избирателей

29.10.2024 19:07





Центризбирком Грузии заявил, что требование оппозиции открыть списки проголосовавших избирателей невыполнимо.



«Это содержит риски раскрытия персональных данных», — заявила представитель Центризбиркома Натия Иоселиани.



По ее словам, партии выдвигают заведомо нереалистичные требования, чтобы создать впечатления сокрытия какой-либо информации со стороны ЦИК.



Представители коалиции «Единство — Национальное движение» сегодня заявили, что правительство должно обнародовать базу по голосованию, где любой гражданин сможет посмотреть на каком участке был официально зафиксирован его голос.



Это даст возможность каждому избирателю проверить, был его голос потерян или за него голосовал кто-то другой. В данном случае речь идет о факте голосования, а не о том, кому был отдан голос.



«Если власти уверены, что технологических манипуляций не было, они откроют базу. Если нет — значит боятся», — сказала Кордзая.



Требование открыть списки проголосовавших поддержали и другие оппозиционные партии.



Лидер партии «За Грузию», экс-премьер Георгий Гахария заявил, что на сайте Центризбиркома и так существует открытая информационная база потенциальных избирателей, куда любой может зайти и проверить данные, кто к какому участку приписан. «Мы просим добавить к этим данным только информацию проголосовал человек или нет, и если проголосовал — на каком участке и точное время», — заявил Гахария.



В оппозиции, которая не признает итоги выборов, заявляют, что фальсификация проходила одновременно по пяти схемам. Одними из основных, по утверждению оппозиции, стали манипуляции с электронными списками и их подменой, и голосование по чужим документам или личным данным.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





