

Оппозиция озвучила свой план действий

04.11.2024 20:44





Оппозиция озвучила во время акции протеста свой план действий. Его объявил один из лидеров коалиции «Единство — Национальное движерние» Георгий Вашадзе (партия «Стратегия Агмашенебели»).



Оппозиционные силы договорились об основных принципах — требованиях:



• назначить перевыборы;

• не признавать украденные выборы и не признавать легитимацию парламента;

• начать движение сопротивления и развернуть фронт сопротивления пока в Тбилиси и в масштабах всей Грузии — «каждый последующий протест будет острее и ориентирован на более конкретную цель»;

• продолжаем сбор доказательств и документации для международного расследования нарушений на выборах 26 октября, «чтобы все виновники были наказаны, кто украл у людей выборы»;

• все делаем вместе — это общее дело;

• борьба продлится до окончательной победы.



Эта борьба, подчеркнул Вашадзе, — не ответственность только политиков, а ответственность каждого гражданина.



«Те шаги, которые мы вам будем предлагать ежедневно, давайте все вместе осуществим, чтобы дойти до окончательной победы!», — заявил политик.





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