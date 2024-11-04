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Оппозиция озвучила свой план действий


04.11.2024   20:44


Оппозиция озвучила во время акции протеста свой план действий. Его объявил один из лидеров коалиции «Единство — Национальное движерние» Георгий Вашадзе (партия «Стратегия Агмашенебели»).

Оппозиционные силы договорились об основных принципах — требованиях:

• назначить перевыборы;
• не признавать украденные выборы и не признавать легитимацию парламента;
• начать движение сопротивления и развернуть фронт сопротивления пока в Тбилиси и в масштабах всей Грузии — «каждый последующий протест будет острее и ориентирован на более конкретную цель»;
• продолжаем сбор доказательств и документации для международного расследования нарушений на выборах 26 октября, «чтобы все виновники были наказаны, кто украл у людей выборы»;
• все делаем вместе — это общее дело;
• борьба продлится до окончательной победы.

Эта борьба, подчеркнул Вашадзе, — не ответственность только политиков, а ответственность каждого гражданина.

«Те шаги, которые мы вам будем предлагать ежедневно, давайте все вместе осуществим, чтобы дойти до окончательной победы!», — заявил политик.


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