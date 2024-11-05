

«Грузинской мечте» не хватает мандатов для импичмента президента

05.11.2024 17:02





В «Грузинской мечте» сообщили изданию Publika, что из-за отсутствия у правящей партии 100 мандатов в XI созыве парламента конституционное представление об импичменте президента подано не было.



7 октября председатель парламента Шалва Папуашвили вновь объявил о начале процедуры импичмента против президента. Причиной названы зарубежные визиты Саломе Зурабишвили без разрешения правительства.



16 октября Конституционный суд признал, что Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и удовлетворил запрос правящей партии на импичмент. Однако «Грузинской мечте» не удалось добиться отстранения президента: за импичмент проголосовали 86 депутатов при необходимых 100.





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