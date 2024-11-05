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Мэтью Миллер: США не колеблясь примут дополнительные меры
05.11.2024 17:09
Пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге 4 ноября, что США поддерживают народ Грузии и его стремление к евроатлантической интеграции и без колебаний примут дополнительные меры в ответ на недемократические шаги «Грузинской мечты».
Миллер еще раз подчеркнул шаги, предпринятые Госдепартаментом США в ответ на действия властей Грузии. «Как вы знаете, мы находимся в процессе пересмотра… помощи значительного объема, которую мы предоставляем правительству Грузии, и мы приостановили предоставление помощи на сумму 95 миллионов долларов», — сказал Миллер.
«Мы продолжим оценивать, необходимы ли дополнительные меры, и если да, то мы не будем уклоняться от их применения», — сказал Миллер, добавив, что в настоящее время ему нечего сказать относительно того, какие дополнительные санкции могут ввести США.
На сегодняшний день лишь несколько стран признали результаты прошедших в Грузии 26 октября парламентских выборов, в том числе Азербайджан, Армения, Турция, Венгрия, Иран и Китай.
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