

В Тбилиси участники акции перекрыли правую и левую Набережные столицы

10.11.2024 21:37





Сегодня группа "Даитове" предпринимает первый шаг к народному протесту, и с этой минуты мы начинаем парализовать город, - указанное заявление сделал один из организаторов акции протеста, участники которой проводят шествие от площади Свободы к мосту Бараташвили.



По заявлению организаторов, количество участников акции настолько масштабно, что перекрыты обе набережные столицы.



"Мы думали, будет ли на сегодня столько, чтобы перекрыть хотя бы одну набережную города, но собралось такое количество протестующих, что мы перекрыли обе", - заявил один из организаторов акции.



На территории, по которой передвигаются участники акции, мобилизована полиция.



Участники акции протеста выступают с требованием о проведении повторных парламентских выборов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





