

ЕНД отказывается от своих парламентских мандатов

12.11.2024 15:40





Мы отказываемся от получения мандатов по итогам парламентских выборов, на которых произошла тотальная фальсификация, - заявила лидер «Единства - Национального движения» Тина Бокучава на состоявшемся сегодня брифинге.



По ее словам, ЦИК не имеет права направлять в парламент документы членов "Единства-Национального движения" для признания их полномочий.



«В день выборов было ясно, что указанные выборы не отражают свободное волеизъявление граждан Грузии. От имени «Единства – Национального движения» мы заявили, что не признаем легитимность этих выборов и отказываемся от парламентских мандатов.



Сегодня каждый из нас, кто был в парламентском списке «Единства-Национального движения», хотел бы написать индивидуальное письмо в ЦИК, чтобы ни один кандидат не был зарегистрирован от имени «Единство-Национальное движение» и Центризбирком не передаст вопрос о признании наших полномочий парламенту Грузии даже на обсуждение», - отметила Бокучава.





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