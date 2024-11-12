

«Коалиция за перемены» отказывается от депутатских мандатов

12.11.2024 15:48





«Все мы в этом [избирательном] списке отказываемся каким-либо образом сотрудничать с режимом, который фальсифицирует выборы и выражает интересы РФ на нашей родине», - заявил один из из лидеров «Коалиция за перемены» Ника Гварамия.



По его словам, парламент нелегитимен, поэтому участие в нем считается соучастием в нелегитимных действиях.



«К сожалению, выборы по-прежнему сфальсифицированы, но я хочу заверить общественность, что захват власти «Грузинской мечтой» невозможен. Этот их «успех» временный, победа грузинского народа неизбежна, и мы обещаем, что вернем голоса грузинскому народу и вместе вернем Родину. Парламент нелегитимен, поэтому участие в нем мы рассматриваем как соучастие в нелегитимных действиях. Это позиция и решение нашей коалиции, о чем мы вам сообщим.



В списке коалиции было 82 человека, сегодня с нами нет Анны Картлелишвили. В результате того трагического происшествия она находится в тяжелом состоянии и находится в больнице, Хатуны Самнидзе нет по состоянию здоровья, но у нас есть подписанный ею документ, а также председателя нашего политсовета Тенго Тевзадзе, которого допрашивают в суде по делу о фальсификации выборов.



Все мы в этом [избирательном] списке отказываемся каким-либо образом сотрудничать с режимом, который фальсифицирует выборы и выражает интересы Российской Федерации на нашей Родине", - заявил Гварамия.



При этом Ника Гварамия зачитал последний абзац заявления: "Обращаемся к Вам с заявлением - «Коалиция за перемены - Гварамия, Мелиа, "Гирчи", "Дроа"», меня, Нану Малашхия, не регистрировать в качестве избранного депутата парламента и не выдавать мне временное удостоверение об избрании депутатом парламента Грузии».



Как пояснил Гварамиа, это юридически правильное заявление, однако ожидается, что ЦИК и парламент Грузии начнут принимать незаконные решения.



Напомним, что по итогам выборов, «Коалиция за перемены» получает 19 мандатов.



Заявления об отказе от парламентских мандатов сегодня же сделали и представители ЕНД. Эта партия по итогам выборов получает 16 мандатов.



Оппозиционные избиратели ожидают, что к этим двум партиям присоединятся также и партии "Лело" и "За Грузию", которые также прошли в парламент по итогам состоявшихся 26 октября выборам, результаты которых оппозиция не признает из-за массовой фальсификации и нарушения таинства голосования.





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