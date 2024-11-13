

Кобахидзе: Парламенту не нужна легитимация оппозиции

13.11.2024 13:39





Грузинский народ дал парламенту Грузии и парламентскому большинству соответствующую легитимацию, - заявил журналистам в Баку премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, если оппозиция откажется от мандатов, данных ей соответствующей частью общества, она оскорбит своих сторонников.



«Парламенту не нужна легитимация оппозиции, я могу вам это сказать очень четко. Парламенту нужна легитимация грузинского народа. Грузинский народ предоставил легитимацию парламенту и дал соответствующую легитимацию парламентскому большинству. Что касается оппозиции, то если она откажется от мандатов, данных ей соответствующей частью общества, этим они оскорбят своих сторонников. Однако это их дело. Вы видите, что оппозиция с каждым днем все больше портит свою репутацию и положение. Они делают это своими руками. То, что должны были сделать мы, своими руками делают представители оппозиции», - отметил премьер-министр.





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