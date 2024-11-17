

Кобахидзе: Парламент соберется ровно на 10-й день после публикации официальных результатов выборов, 25 ноября

17.11.2024 15:36





Парламент Грузии соберется ровно на 10-й день после публикации официальных результатов выборов, то есть 25 ноября, - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о легитимации парламента.



Как отметил глава правительства, ни в одной стране парламенту не нужна легитимация оппозиции, а если бы было иначе, ни одна демократическая система не смогла бы состояться.



«Что касается первого заседания парламента, как вы знаете, сроки установлены Конституцией Грузии. Мы предполагаем, что формальный пока еще президент Грузии Саломе Зурабишвили еще раз нарушит Конституцию Грузии, не назначит первое заседание парламента. В этом случае парламент Грузии соберется ровно на 10-й день после публикации официальных результатов выборов, то есть 25 ноября. Это то, что установлено Конституцией», - сказал премьер.





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