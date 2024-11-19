

Правоохранители расчистили проезжую часть от сооружений - задержаны несколько человек

19.11.2024 10:02





Часть участников митинга и лидеров оппозиции остаются на проспекте Меликишвили.



Правоохранители призвали организаторов и участников митинга расчистить проезжую часть дороги, чтобы восстановить движение. После отказа выполнить указанное требование несколько участников митинга вывели с территории.



Часть оппозиционной партии и одна группа участников митинга в настоящее время находятся в районе станции метро Руставели.



Рано утром МВД выступило с заявлением и призвало участников и организаторов митинга освободить территорию от искусственных сооружений, прекратить демонстрации на проезжей части и протестовать в пределах, установленных законом.



Представители МВД на месте дали организаторам и участникам митинга 15 минут на расчистку проезжей части, после чего правоохранители двинулись на территорию, прилегающую к ТГУ.



Территорию, занимаемую участниками митинга, сотрудники правоохранительных органов освободили от искусственных сооружений. Одну часть участников митинга вывели в сторону проспекта Меликишвили, а другую часть – в сторону проспекта Чавчавадзе.





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