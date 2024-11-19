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Марк Рютте: Призываем Грузию вернуться на путь к евроатлантической интеграции
19.11.2024 15:24
Мы призываем Грузию вернуться на путь евроатлантической интеграции, - заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей министров обороны ЕС в Брюсселе.
«Конечно, мы призываем Грузию вернуться на путь к евроатлантической интеграции, включая ее амбиции по сближению с Евросоюзом», - заявил Марк Рютте.
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