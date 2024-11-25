

Сегодня состоится первое заседание парламента 11-го созыва

25.11.2024 09:19





Сегодня состоится первое заседание парламента 11-го созыва.



Заседание начнется в 12:00, и его откроет старейший депутат парламента Ладо Кахадзе.



До этого регистрация новоизбранных депутатов парламента будет проведена на основании временных мандатов, выданных ЦИК.



Первым вопросом повестки дня заседания нового парламента является признание полномочий всех 150 депутатов парламента. На сегодняшнем заседании парламента будут избраны председатель и вице-спикеры парламента, а также председатели комитетов.



По официальным результатам ЦИК, в парламент 11-го созыва избрано пять политических субъектов. «Грузинская мечта» имеет 89 мандатов в парламенте, состоящем из 150 депутатов. Остальные места распределились между «Коалицией для перемен», «Единством – Национальным движением», «Сильной Грузией» и «Гахария за Грузию». Однако оппозиция заявляет, что не собирается входить в парламент.





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