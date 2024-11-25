

На площади Свободы мобилизованы водометы

25.11.2024 09:20





На площади Свободы мобилизована специальная техника сил полиции — водометы и находится спецназ.



Под утро члена партии «Лело» Григола Гегелия, как заявили после, «случайно» облилили из водомета, когда он говорил с сотрудниками полиции, задавая им вопрос от имени народа Грузии.



Ночь на проспекте Руставели прошла спокойно: чтобы согреться протестующие против итогов парламентских выборов 26 октября разжигали костры.



Демонстранты ждут депутатов. К ним присоединилась часть студентов из Батуми.



Сотрудники патрульной и криминальной полиции освободили улицу Чичинадзе и расположились на пересечении улиц Зубалашвили и Чичинадзе. Они оцепили задний вход в парламент.



Также с улицы Чичинадзе, за железным забором у входа в парламент, возведен железный забор, из-за чего двор парламента не виден.



Источник: СОВА

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