Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На площади Свободы мобилизованы водометы


25.11.2024   09:20


На площади Свободы мобилизована специальная техника сил полиции — водометы и находится спецназ.

Под утро члена партии «Лело» Григола Гегелия, как заявили после, «случайно» облилили из водомета, когда он говорил с сотрудниками полиции, задавая им вопрос от имени народа Грузии.

Ночь на проспекте Руставели прошла спокойно: чтобы согреться протестующие против итогов парламентских выборов 26 октября разжигали костры.

Демонстранты ждут депутатов. К ним присоединилась часть студентов из Батуми.

Сотрудники патрульной и криминальной полиции освободили улицу Чичинадзе и расположились на пересечении улиц Зубалашвили и Чичинадзе. Они оцепили задний вход в парламент.

Также с улицы Чичинадзе, за железным забором у входа в парламент, возведен железный забор, из-за чего двор парламента не виден.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна