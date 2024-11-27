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Оппозиция войдет в парламент, чтобы официально отказаться от мандатов
27.11.2024 12:47
Лидеры трех политических объединений и члены парламентского списка планируют войти в законодательный орган, чтобы официально отказаться от своих мандатов. Оппозиционеры обратятся с этой просьбой индивидуально в профильный комитет и в очередной раз письменно откажутся войти в парламент, который считают неконституционным. Оппозиционные коалиции отказались от своих мандатов в новом парламенте и их регистрацию уже аннулировали в ЦИК
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию остальных кандидатов, выдвинутых по партийному списку оппозиционных коалиций «За перемены», «Единство-Национальное движение» и «Сильная Грузия».
«Коалиция за «перемены» представит сегодня тех людей, которые получат мандаты с фейковыми номерами, написанными ЦИК «Грузинской мечты», все эти люди напишут сегодня индивидуальное заявление в этом здании, которое больше не называется парламентом. Как процесс будет продолжаться после этого, никто не знает, но в любом случае это наша воля. Парламента нет, он нелегитимен от начала до конца», – заявил один из лидеров коалиции «За перемены» Зура Джапаридзе.
Члены «Единства – Национального движения» также собираются отказаться от своих мандатов. Одна из лидеров объединения Хатия Деканоидзе заявляет:
«Отмена мандатов станет окончательным доказательством того, что этот парламент однопартийный, который действительно одержим выборами и самым серьезным — выражением прав российского режима. Я не могу вам точно сказать, когда будет объявлено о мандатах, списки, как вы знаете, закрыты».
К остальной оппозиции присоединяется и «Сильная Грузия».
«Мы заявили общественности, что не собираемся узаконивать фейковое собрание, которое увидела публика, и собираемся предпринять дальнейшие соответствующие шаги для обеспечения исполнения этого решения», — сказал один из лидеров объединения Саба Буадзе.
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