

Увеличилось число сотруников МИД, не поддерживающих политику правительства в отношении ЕС

29.11.2024 12:18





На данный момент заявление сотрудников МИД, несогласных с решением правительства Грузии о приостановке переговоров с Евросоюзом до 2028 года, подписал 91 человек.



Они заявляют, что решение «Грузинской мечты» не соответствует стратегическим интересам страны.



«Наша главная обязанность как дипломатов – защищать национальные интересы Грузии и быть верными Конституции. На протяжении многих лет грузинская дипломатия прилагала все усилия для присоединения Грузии к европейским и евроатлантическим структурам, что является волей и историческим выбором грузинского народа.



Сегодняшнее заявление о выходе Грузии из повестки переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года не соответствует стратегическим интересам страны.



Волна расширения Европейского Союза, которая представляет собой беспрецедентную историческую возможность для Грузии вернуться в европейскую семью, обусловлена ​​международными политическими событиями. Односторонний отказ страны от этой возможности приведет к негативным стратегическим последствиям. Кроме того, не исключено, что подобных благоприятных обстоятельств для присоединения к европейским и евроатлантическим структурам уже не будет. Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне текущих процессов в среде международной безопасности.



Считаем, что снятие с политической повестки дня начала переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии.



Мы по-прежнему привержены европейскому и евроатлантическому интеграционному курсу Грузии.



Для сведения, заявление является открытым и число подписавших его растет", - говорится в заявлении, которое подписали активные сотрудники МИД.





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