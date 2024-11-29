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Увеличилось число сотруников МИД, не поддерживающих политику правительства в отношении ЕС


29.11.2024   12:18


На данный момент заявление сотрудников МИД, несогласных с решением правительства Грузии о приостановке переговоров с Евросоюзом до 2028 года, подписал 91 человек.

Они заявляют, что решение «Грузинской мечты» не соответствует стратегическим интересам страны.

«Наша главная обязанность как дипломатов – защищать национальные интересы Грузии и быть верными Конституции. На протяжении многих лет грузинская дипломатия прилагала все усилия для присоединения Грузии к европейским и евроатлантическим структурам, что является волей и историческим выбором грузинского народа.

Сегодняшнее заявление о выходе Грузии из повестки переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года не соответствует стратегическим интересам страны.

Волна расширения Европейского Союза, которая представляет собой беспрецедентную историческую возможность для Грузии вернуться в европейскую семью, обусловлена ​​международными политическими событиями. Односторонний отказ страны от этой возможности приведет к негативным стратегическим последствиям. Кроме того, не исключено, что подобных благоприятных обстоятельств для присоединения к европейским и евроатлантическим структурам уже не будет. Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне текущих процессов в среде международной безопасности.

Считаем, что снятие с политической повестки дня начала переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии.

Мы по-прежнему привержены европейскому и евроатлантическому интеграционному курсу Грузии.

Для сведения, заявление является открытым и число подписавших его растет", - говорится в заявлении, которое подписали активные сотрудники МИД.


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