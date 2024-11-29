

Посол Грузии в Болгарии покидает пост в знак протеста против антизападного курса правительства

29.11.2024 13:00





Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили покидает свой пост. Об этом дипломат пишет в социальной сети X.



Посол заявляет, что находится на дипломатической службе более 20 лет и за этот период вместе со своими коллегами активно пытался ускорить процесс европейской и евроатлантической интеграции и установить прочные и доверительные отношения. со стратегическими партнерами. По его словам, эти усилия не должны быть подорваны любой ценой.



«#Нет насилию в отношении мирных демонстрантов! Полная солидарность", - пишет дипломат.





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