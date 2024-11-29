

Никто не готов мириться с русификацией Грузии - президент

29.11.2024 23:40





«Никто не готов мириться с русификацией Грузии, с Грузией, у которой отобрали Конституцию, с Грузией, у которой нелегитимные парламент и правительство». Об этом президент Саломе Зурабишвили заявила в специальном видеообращении.



Она назвала вспыхнувшие одновременно и спонтанно акции «невиданными». Обратилась к правоохранителям: поблагодарила полицию и предостерегла «остальных». Вероятно, сотрудников спецназа. Зурабишвили напомнила, что они несут ответственность за происходящее, призвала выполнять свои обязательства и не совершать нападений на граждан: «Не происходит ничего такого, что требует разгона».



Президент также обратилась к диаспоре, поблагодарив ее за солидарность. По ее словам, в том числе результатом акций за границей стало заявление 135 сотрудников МИДа, отмежевавшихся от «новой пророссийской политики» властей.



Также она отметила, что свой протест выразили более 40 сотрудников Минобороны, 450 представителей сферы образования, 17 судей, более 100 сотрудников Минюста, свыше 40 сотрудников Общественного телевидения Аджарии и т. д.



«Это большое движение, начатое в госсекторе, которое потихоньку охватит всю Грузию. Это значит, что там, где больше всех служат государству, будущему и интересам Грузии, этот протест уже возник, и он не остановится».



В конце обращения президент напомнила, что на акции 28 ноября были задержаны 43 человека. Она призвала грузинское общество не забывать о них, добавив, что сама чувствует личную ответственность за их судьбу.



По словам Зурабишвили, она также остается верна протесту, охватившему всю страну:



«Движение сопротивления начато. Начато вами, без указания и просьбы с чьей-либо стороны. Мирное и конституционное движение».



Президент подчеркнула, что оно будет продолжаться до тех пор, пока Грузия не достигнет своей цели – вернется на европейский путь и добьется новых выборов.





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