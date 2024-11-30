

Посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония подал в отставку

30.11.2024 17:09





Посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония подал в отставку.



«Большая часть трех десятилетий моего пребывания на дипломатической службе Грузии была посвящена работе над вопросами европейской интеграции. Это большое благословение, когда ваши профессиональные обязательства совпадают с вашим жизненным выбором.



Я четко выполнял свои служебные обязанности, не веря, что могу иметь хоть малейшее влияние на ход дела. Сегодня эта надежда закончилась.



Я осуждаю любое насилие и покидаю должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Королевстве Нидерландов", - говорится в заявлении Давида Соломония.



Напомним, что вчера подал в отставку и посол Грузии в Болгарии. Петицию против свертывания с европейского курса подписали также до 150 сотрудников МИД Грузии.





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