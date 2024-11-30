

Акции протеста проходят в нескольких городах Грузии

30.11.2024 19:56





омимо Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.



Граждане, в масштабах всей страны, опротестовывают решение правительства Грузии о приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз до 2028 года.



В Кутаиси манифестанты собрались у здания местной мэрии, они перекрыли проспект Руставели. В Зугдиди состоялось протестное шествие.



Акция протеста в Батуми продолжается несколько дней. Вчера горожане собрались у здания Высшего совета Аджарии, сегодня же они пришли к жилому дома председателя Конституционного суда Грузии Мераба Турава.



В столице проведение акций протеста запланировано на нескольких локациях, одна из них в эти минуты уже проходит у здания „Первого канала Грузии“. В 19:00 по местному времени акции пройдут у зданий Администрации правительства и Парламента.





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