|
|
|
Акции протеста проходят в нескольких городах Грузии
30.11.2024 19:56
омимо Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.
Граждане, в масштабах всей страны, опротестовывают решение правительства Грузии о приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз до 2028 года.
В Кутаиси манифестанты собрались у здания местной мэрии, они перекрыли проспект Руставели. В Зугдиди состоялось протестное шествие.
Акция протеста в Батуми продолжается несколько дней. Вчера горожане собрались у здания Высшего совета Аджарии, сегодня же они пришли к жилому дома председателя Конституционного суда Грузии Мераба Турава.
В столице проведение акций протеста запланировано на нескольких локациях, одна из них в эти минуты уже проходит у здания „Первого канала Грузии“. В 19:00 по местному времени акции пройдут у зданий Администрации правительства и Парламента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна