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Акции протеста проходят в нескольких городах Грузии


30.11.2024   19:56


омимо Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.

Граждане, в масштабах всей страны, опротестовывают решение правительства Грузии о приостановке процесса вступления Грузии в Евросоюз до 2028 года.

В Кутаиси манифестанты собрались у здания местной мэрии, они перекрыли проспект Руставели. В Зугдиди состоялось протестное шествие.

Акция протеста в Батуми продолжается несколько дней. Вчера горожане собрались у здания Высшего совета Аджарии, сегодня же они пришли к жилому дома председателя Конституционного суда Грузии Мераба Турава.

В столице проведение акций протеста запланировано на нескольких локациях, одна из них в эти минуты уже проходит у здания „Первого канала Грузии“. В 19:00 по местному времени акции пройдут у зданий Администрации правительства и Парламента.


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