

Президент: Протест граждан не выходит за рамки Конституции

01.12.2024 21:56





Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге заявила, что протест граждан, который продолжается по всей стране в течение последних четырех дней, не выходит за рамки Конституции.



"Этот протест и все остальные действия остаются в рамках Конституции. В целом, мы, общество, с нашими гражданскими инициативами, этот уличный протест и все наши действия, мы на стороне Конституции, мы защищаем Конституцию и будущее этой страны. Напротив, правящая партия на каждом шагу выходит за рамки Конституции, нарушает её, даже своими последними решениями", — сказала Зурабишвили.



Также она заявила, что гражданский протест должен оставаться в той форме, в какой он есть.

"Он не требует политического вмешательства, ему требуется поддержка и защита".



"...Это еще одно подтверждение того, что в этой стране, в том числе в этом дворце, была достигнута национальная консенсус о том, что нужно делать сегодня, куда мы идем и куда не идем. Этот консенсус прежде всего касается того, что мы не идем в сторону России, мы идем в сторону Европы, что было заявленной целью для всех".



Зурабишвили также заявила, что готова дать специальное интервью Общественному вещателю, впервые за долгое время, который, по её словам, блокировал ее в течение нескольких лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





