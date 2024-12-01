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Президент: Протест граждан не выходит за рамки Конституции
01.12.2024 21:56
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге заявила, что протест граждан, который продолжается по всей стране в течение последних четырех дней, не выходит за рамки Конституции.
"Этот протест и все остальные действия остаются в рамках Конституции. В целом, мы, общество, с нашими гражданскими инициативами, этот уличный протест и все наши действия, мы на стороне Конституции, мы защищаем Конституцию и будущее этой страны. Напротив, правящая партия на каждом шагу выходит за рамки Конституции, нарушает её, даже своими последними решениями", — сказала Зурабишвили.
Также она заявила, что гражданский протест должен оставаться в той форме, в какой он есть.
"Он не требует политического вмешательства, ему требуется поддержка и защита".
"...Это еще одно подтверждение того, что в этой стране, в том числе в этом дворце, была достигнута национальная консенсус о том, что нужно делать сегодня, куда мы идем и куда не идем. Этот консенсус прежде всего касается того, что мы не идем в сторону России, мы идем в сторону Европы, что было заявленной целью для всех".
Зурабишвили также заявила, что готова дать специальное интервью Общественному вещателю, впервые за долгое время, который, по её словам, блокировал ее в течение нескольких лет.
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