

В Батуми возле здания суда проходит масштабная акция протеста

01.12.2024 23:07





В Батуми возле здания суда проходит масштабная акция протеста. Протестующие требуют освобождения задержанных ранее участников протеста. Звучат выкрики: «Освободите!», «Нет полицейской системе!», «Нет диктатуре в этой стране!».



У здания суда мобилизована большая группа спецназа.



Альберт Аракелов, Лаша Палавандишвили, Владимир Тодадзе и Нодар Мамуладзе, арестованные на акции протеста в Батуми, были приговорены судьей Батумского городского суда Хатуной Болквадзе к 5 суткам лишения свободы, а Натия Нониава оштрафована на 2000 лари.



Задержанных обвиняют в нарушении части первой статьи 166 и части первой статьи 173 Административного кодекса (мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка) и спокойствия, что влечет за собой штраф от 500 до 1000 лари или административное лишение свободы сроком до 15 дней.



29 ноября на акции протеста в Батуми были арестованы 9 человек, в том числе несовершеннолетний и женщина. Позже подростка и женщину отпустили.



По информации батумского отделения организации Ассоциация молодых юристов Грузии, на митинге были арестованы: Лаша Палавандишвили, Альберт Аракелов, Нико Мирцхулава, Владимир Тодадзе. Также были арестованы Михаил Болквадзе, Симон Баджелидзе и Нодар Мамуладзе, их доставили в СИЗО Озургети.



По всей Грузии продолжаются акции протеста. Помимо многотысячных акции в столице и Батуми, граждане также митингуют в Кутаиси, Телави, Зугдиди, Поти, Хашури и Гори.



Недовольные граждане выступают против решения правительства «Грузинской мечты» приостановить переговоры о вступлении в ЕС.



Протесты начались спонтанно 28-го ноября, сегодня четвертый протестный день, протестующие заявляют, что акции будут вестись в перманентном режиме.





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