

Задержанным на митингах грозит до 7 лет лишения свободы — МВД Грузии

02.12.2024 13:56





По данным МВД, 17-ти и 21-тилетние лица были арестованы по обвинению в нападении на сотрудников полиции и нанесении ущерба имуществу путем поджога во время продолжающихся акций протеста в Тбилиси. Им грозит до 7 лет лишения свободы.



По данным ведомства, в рамках текущих действий «все преступные деяния, совершенные агрессивными группировками», расследуются по статьям 187 и 353 УК.



«Следствием установлено, что 29 ноября текущего года во время митинга, проходившего на проспекте Руставели, на улице 9 Апреля, обвиняемый Г.М. [2003 года рождения] в результате бросания пиротехники в сотрудника МВД, нанес ему телесные повреждения различных частей тела, [сотруднику МВД] была оказана соответствующая медицинская помощь. В тот же день М.Г. [2007 года рождения] бросил зажигательный предмет в здание законодательного органа, в результате чего в одном из помещений здания парламента возник пожар.



В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, оба обвиняемых были задержаны в Тбилиси.



Также доводим до сведения общественности, что в рамках текущего расследования по обвинению в нападении на сотрудников полиции и нанесении ущерба имуществу путем поджога во время выполнения служебных действий арестованы три человека.



В МВД продолжается расследование с целью установить и арестовать всех лиц, совершивших преступление.

Еще раз отмечаем, что за каждым противоправным действием последует соответствующая правовая реакция со стороны правоохранителей», — заявляют в МВД.



По данным ведомства, в ходе акции протеста на проспекте Руставели 1-2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД. По их данным, у некоторых их них наблюдаются серьезные травмы головы, лица и тела. В ходе последних акций повреждения здоровья получили 113 сотрудников МВД, четверо из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях.



Кроме того, МВД распространяет информацию о лицах, арестованных по обвинению в мелком хулиганстве, сопротивлении полиции, неповиновении во время акции протеста, прошедшей в последние дни возле парламента Грузии. По их данным, всего за нарушение Кодекса об административных правонарушениях арестовано 224 человека.



В Тбилисский городской суд представлены материалы административных дел 98 человек, из них — дела в отношении 74 человек завершены, 36 человек из 74 были оштрафованы. Административный арест был применен к 34 гражданам, четверым — сделано замечание. В судах продолжаются дела об административных правонарушениях в отношении остальных лиц.







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