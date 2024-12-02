

МИД Канады готовит санкции против ключевых физических и юридических лиц Грузии

02.12.2024 20:12





Канада введет санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушениям прав человека и коррупции в Грузии. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на совместной пресс-конференции министров иностранных дел стран Балтии и Канады.



На пресс-конференции Мелани Джоли спросили о текущих событиях в Грузии: «Россия пытается оценить события как очередной «Майдан». Как, по вашему мнению, должны реагировать ЕС, его союзники, США и Канада?».



«Пусть члены Евросоюза ответят сами. Что я могу сказать, так это то, что Канада солидарна с грузинским народом, и мы очень обеспокоены тем, что Россия пытается сделать в Грузии. Поэтому мы последуем примеру и наложим санкции на ключевых лиц, а также на бизнес-организации, субъекты, причастные к нарушениям прав человека или коррупции, на основании нашего режима санкций», — заявила Мелани Джоли.





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