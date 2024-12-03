

TI: С задержанными гражданами обращаются бесчеловечно

03.12.2024 09:45





НПО TI сообщает, что с задержанными на акциях протеста гражданами Грузии обращаются бесчеловечно.



Сообщается, что большинство задержанных 2 декабря подверглось жестоким избиениям, часть проходит лечение в клиниках.



TI сообщает, что у них наблюдаются ушибы по всему телу и травмы в области лица — переломы носа и челюсти, а также «у всех поступивших в клинику сотрясения мозга, множественные ушибы и гематомы, им трудно передвигаться и разговаривать».



Неправительственная организация сообщила, что, по словам задержанных, насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов имело место как во время задержания, так и после этого.



«В микроавтобусе их безжалостно избивали по меньшей мере шестеро спецназовцев. В процессе применения насилия сотрудники правоохранительных органов сменяли друг друга. Они договаривались друг с другом о том, чтобы сломать задержанным руку или ногу. А надзиратель (вышестоящее лицо) указывал, чтобы удары наносились в печень и затылочную область.



Параллельно с избиениями в задержанных плевали, ругались и кричали на них. Задержанные вспоминают следующие фразы: «Засунем дубинку тебе в зад», «Понравились Гварамия и Хазарадзе?», «Ты, европеец, тебе же нравится тра****ться в зад? Ты получишь дубинку в ответ».



После длительного, непрекращающегося избиения в микроавтобус залила кровь. Дождевик одного из избиваемых людей залился кровью. За пытками наблюдал довольно пожилой мужчина, который следил за тем, чтобы кто-нибудь не умер во время избиения.



Тех, кто выходил из микроавтобуса, перед тем как посадить в патрульную полицейскую машину, одного за другим проносили по коридору спецназа, нанося удары по лицу и спине.



Спецназовцы снимали у задержанных обувь, и многие из них были доставлены в медицинское учреждение босиком. Спецназовцы также отнимали у задержанных мобильные телефоны и требовали удалить код», — сообщает НПО.



Организация осуждает бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и требует незамедлительного расследования каждого преступления.





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