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Протестующие покинули проспект Чавчавадзе после появления спецназа, но вернулись снова


03.12.2024   09:46


Протестующие покинули проспект Чавчавадзе после появления спецназа, но вернулись снова. Демонстрация против решения властей о приостановке евроинтеграции продолжается 6-й день.

После появления сил МВД Грузии возле первого корпуса ТГУ участники протеста покинули территорию и двинулись в направлении парка Ваке.

Сообщается, что ранее часть протестующих заняла территорию возле первого корпуса ТГУ, на пересечении улицы Варазисхеви и улицы Кекелидзе.

Они перекрыли дорогу к первому корпусу ТГУ, соорудили баррикады и разожгли костры. Однако вынужденно покинули площадь сразу после появления спецназа и сотрудников правоохранительных органов.


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