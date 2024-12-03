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Протестующие покинули проспект Чавчавадзе после появления спецназа, но вернулись снова
03.12.2024 09:46
Протестующие покинули проспект Чавчавадзе после появления спецназа, но вернулись снова. Демонстрация против решения властей о приостановке евроинтеграции продолжается 6-й день.
После появления сил МВД Грузии возле первого корпуса ТГУ участники протеста покинули территорию и двинулись в направлении парка Ваке.
Сообщается, что ранее часть протестующих заняла территорию возле первого корпуса ТГУ, на пересечении улицы Варазисхеви и улицы Кекелидзе.
Они перекрыли дорогу к первому корпусу ТГУ, соорудили баррикады и разожгли костры. Однако вынужденно покинули площадь сразу после появления спецназа и сотрудников правоохранительных органов.
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