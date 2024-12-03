

️Конституционный суд отказался рассматривать по существу иски по поводу сфальсифицированных выборов

03.12.2024 17:08





️Конституционный суд не стал рассматривать по существу иски президента и оппозиции по поводу выборов.



Постановление было опубликовано пару минут назад. В нем говорится, что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Против решения выступили судьи Гиорги Квечернчхиладзе и Теймураз Тугуши.



1. Иски №1848 и №1849 («Конституционный иск Президента Грузии по поводу конституционности норм, регулирующих выборы парламента и Высшего совета Аджарии, а также выборов, проведённых на основании этих норм 26 октября 2024 года» и «Конституционный иск членов парламента Грузии (Тамар Кордзаиа, Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и другие (всего 30 членов)) по поводу конституционности норм, регулирующих парламентские выборы и выборов, проведённых на их основании») не будут рассматриваться по существу.



2. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру.



3. К решению прилагается особое мнение судьи Георгия Кверенчхиладзе относительно отказа рассматривать по существу часть иска, касающуюся доступности участия избирателей за рубежом.



4. Также прилагается особое мнение судьи Теимураза Тугуши относительно отказа рассматривать по существу часть иска, связанную с тайной голосования и доступностью участия избирателей за рубежом.



5. Решение будет опубликовано на сайте Конституционного суда Грузии в течение 15 дней, направлено сторонам и размещено в «Законодательном вестнике Грузии».





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