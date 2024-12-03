

Верховный комиссар ООН по правам человека призывает власти Грузии соблюдать право на свободу собраний и выражение мнения

03.12.2024 17:36





Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 2 декабря призвал власти Грузии соблюдать и уважать право на мирные собрания и свободу выражения мнений, реализации которых был нанесен ущерб в ходе четырехдневных протестов из-за чрезмерного насилия и применению несоразмерной, а в некоторых случаях и совершенно ненужной силы со стороны полиции столицы в столице Грузии Тбилиси».



На кадрах видно, что полиция применила чрезмерную силу, перцовые баллончики, водометы и химические раздражители против протестующих и журналистов. Имеется множество документально подтвержденных сообщений об унизительном и бесчеловечном обращении с задержанными. Десятки журналистов подвергались преследованию и избиению со стороны лиц, идентифицировать которых было невозможно.



«Применение ненужной или непропорциональной силы против демонстрантов и представителей СМИ вызывает крайнее беспокойство», — сказал Тюрк. «Все грузины любого политического спектра должны иметь возможность свободно и мирно выражать свои взгляды на будущее своей страны».



Верховный комиссар также призвал протестующих выражать свои взгляды мирным путем. «К ответственности должны быть привлечены все, кто ответственен за нарушение закона. Также должны быть расследованы обвинения, связанные с ненадлежащим обращением с задержанными», — заявил верховный комиссар.



Однако отсутствие индивидуальных идентификационных номеров и имен на форме спецназовцев и других сотрудников полиции, участвующих в разгонах, делает практически невозможным установление личности преступников.



«Эти случаи еще раз подчеркивают, что необходимо решать вопрос, который давно вызывает обеспокоенность и который касается установления индивидуальной ответственности сотрудников правоохранительных органов в Грузии», — отметила верховный комиссар.



Согласно последнему сообщению МВД Грузии, с начала протестов 28 ноября были задержаны 224 человека. Большинству из них предъявлены обвинения в мелком хулиганстве и неподчинении приказам полиции.



«Особую тревогу вызывают сообщения о том, что среди задержанных есть несколько детей. Все их права должны быть полностью защищены», — заявил комиссар.



«Все лица, арестованные за законное использование права на свободу выражения мнений и мирные собрания, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека, — «Тем, кому предъявлены другие обвинения, должны быть гарантированы все права, такие как: справедливый суд, презумпция невиновности, услуги адвоката, а также право оспорить законность предварительного заключения и, при необходимости, на соответствующую медицинскую помощь».



«Призываю все слои общества поддерживать мирную обстановку и разрешать любые разногласия посредством прозрачного и инклюзивного диалога; В то же время они должны использовать правовые процедуры, основанные на верховенстве закона», — заявил верховный комиссар.



Источник: Civil Georgia

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