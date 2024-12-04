

Министр экономики Германии: Все сотрудничество с Грузией пересматривается

04.12.2024 04:21





Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что все сотрудничество с Грузией пересматривается.



По ее словам, «Грузинская мечта» своим решением по крайней мере временно блокирует шанс граждан на европейское будущее. Большинство грузин хотят ЕС и каждый день выходят на улицы Тбилиси и других городов, потому что хотят европейской, космополитичной Грузии. Она также напомнила, что связь с Европейским Союзом также отражена в Конституции.



«С этим правительством Грузии сотрудничество в области развития больше не может быть полноценным. Все сотрудничество с Грузией пересматривается. Никаких новых проектов не будет, и никаких кредитных соглашений не будет подписано. Мы можем предпринять дальнейшие шаги в координации с ЕС и международными партнерами».



По словам Свеньи Шульце, ее министерство до сих пор поддерживало европейский путь Грузии. Но сотрудничество с правительством страны больше не может быть реализовано.





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