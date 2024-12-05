

Совет Европы осудил жестокие действия полиции в Грузии: «Насилие не оправдано»

05.12.2024 10:53





Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти назвал неоправданными действия полиции во время протестов в Грузии.



«Хотя акты насилия со стороны некоторых протестующих имели место, они не оправдывают чрезмерного применения силы полицией. Что касается сообщений о широко распространенном применении водометов и перцовых баллончиков против мирных демонстрантов, я подчеркиваю, что сила, если она применяется, должна быть крайней мерой и должна соответствовать строгим стандартам необходимости и соразмерности. Разгон также должен происходить только в качестве крайней меры после соответствующих усилий по деэскалации. Мирные демонстранты должны сохранить свое право на свободное собрание», — заявил О’Флаэрти.



Он указал, что жестокому обращению со стороны полиции подверглись большинство из более чем двухсот задержанных, которые навестили сотрудники аппарата омбудсмена. Согласно отчетам Народного защитника Грузии, у большинства отмечаются серьезные травмы лица, глаз и головы.



Известно и фактах непропорционального применения силы против журналистов, освещавших протесты.



Платформа Совета Европы по защите журналистов только после первого дня стихийных митингов сообщила как минимум о 35 сотрудниках СМИ, которые подверглись словесным и физическим нападениям и препятствованию работы.



«Я прошу власти Грузии немедленно освободить всех лиц, задержанных за законное осуществление своего права на мирные демонстрации, и выполнить свои обязательства по обеспечению журналистам возможности свободно и безопасно освещать публичные собрания», — говорится в заявлении.



Комиссар СЕ также призвал «в упреждающем порядке» расследовать все сообщения о злоупотреблениях силовиков и привлечь виновных к ответственности. О’Флаэрти указал, что, согласно международным стандартам, все полицейские должны носить подлежащие идентификации формы «для содействия судебному преследованию и наказанию виновных в злоупотреблениях».



Масштабные протесты в Грузии вспыхнули 28 ноября. Поводом стало заявление премьера Ираклия Кобахидзе. Он объявил, что власти решили до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.



В Тбилиси митинги регулярно проходили по одному и тому же сценарию – небольшая группа демонстрантов начинала стычки с полицией, после чего тысячи человек оттесняли от парламента Грузии с помощью водометов, резиновых пуль, слезоточивого газа и перцового спрея. За неделю власти задержали более 300 человек. Большинство из них избиты. В числе пострадавших более полусотни сотрудников СМИ. Минздрав отчитывался о госпитализации 134 протестующих, 20 журналистов и 50 сотрудников МВД.



Омбудсмен Грузии призвал публично осудить противоправные действий со стороны полицейских и принять превенционные меры.



Премьер Кобахидзе регулярно выражает благодарность МВД. По его оценке, полицейские силы действуют пропорционально и защищают конституционный строй. Избиения демонстрантов и журналистов он называет «отдельными недочетами». Накануне Кобахидзе призвал международное сообщество осудить «систематическое насилие» со стороны демонстрантов.





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