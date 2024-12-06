

В Европарламенте осудили усиление репрессий против оппозиции и протестующих в Грузии

06.12.2024 00:37





Ведущие депутаты Европарламента осудили «эскалацию репрессий» властей Грузии против оппозиции и чрезмерное применение силы в отношении мирных демонстрантов.



«Аресты оппонентов и обыски в офисах — это характерные действия авторитарных режимов, которые не должны иметь места в стране, стремящейся стать членом ЕС», — говорится в заявлении, которое приводит пресс-служба Европарламента.



Депутаты призывают Евросоюз и его государства-члены ввести персональные санкции против всех лидеров «Грузинской мечты», ответственных за репрессии против протестующих, а также за нарушения на парламентских выборах 26 октября. В их числе они называют миллиардера-основателя и председателя правящей партии Бидзину Иванишвили.



«За продолжающийся откат от демократии и резкий отход страны от европейского пути вопреки воле подавляющего большинства народа прямую ответственность несет «Грузинская мечта». Продолжающиеся протесты по всей стране являются законным выражением широко распространенной обеспокоенности будущим Грузии при нынешнем руководстве», — сказано в обращении.



По мнению авторов заявления, Грузии необходимо повторное проведение выборов «в улучшенной избирательной среде» — при независимой избирательной администрации и под пристальным международным наблюдением.



Депутаты выражают полную поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили и народу страны, которые отстаивают европейский выбор.



Заявление подписали председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер, председатель делегации в парламентском комитете ассоциации ЕС-Грузия Нил Ушаков, председатель делегации в Парламентской ассамблее Евронест Сергей Лагодинский и постоянный докладчик по Грузии комитета по иностранным делам Раса Юкнявичене.





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