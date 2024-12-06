

Зурабишвили: в термине «армянская карусель» не было этнического признака

06.12.2024 01:13





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Общественному вещателю пояснила слова, сказанные после парламентских выборов про их фальсификацию. Тогда в разговоре с агентством Associated Press она заявила об использовании «армянской карусели», что спровоцировало скандал.



«Я хочу сказать (гражданам Грузии) армянского происхождения и армянам (в соседней стране), где также действует российская пропаганда. У этой «армянской карусели» не было никакого этнического подтекста», – отметила Зурабишвили сегодня, 5 декабря.



По словам грузинского лидера, впервые этот термин она услышала, когда вернулась в Грузию при Эдуарде Шеварднадзе. Такой же способ фальсификации, по её словам, использовался и при Михаиле Саакашвили.



«Если я не ошибаюсь, в Армении это называют «грузинской каруселью». Этнического признака в этом вовсе нет», – добавила она.



Из доступных в интернете источников известно, что подобную карусель в Сербии, Северной Македонии, Венгрии, Боснии и Герцеговине называют «болгарским поездом», а в Болгарии – «индийской нитью».





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