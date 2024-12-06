

Зураб Джапаридзе: Россия пытается до инаугурации президента США оформить Грузию, как свою территорию

06.12.2024 14:22





То, что сейчас Россия пытается сделать в Грузии, это то, что пока в США пройдет инаугурация нового президента и начнется диалог и переговоры по другим вопросам, оформить Грузию, как свою территорию – они хотят прикарманить эту страну, - указанное заявление сделал один из лидеров „Коалиции за перемены“ Зураб Джапаридзе.



По его словам, протест должен быть продолжен в любом случае.



«Сегодня десятый день протеста. Задержано огромное количество людей. Протест продолжается. Я слышал беспокойство в том, что каждый день уже не то количество людей, которое было в предыдущие дни. Не каждый день тот заряд, который был в предыдущие дни. Это обычное явление. Для каждого протеста характерны циклы. Мы - люди, которые выходим на улицы, главное, что осознаем, это то, что у этой страны украли выбор, объявили о том, что эта страна больше не идет на Запад, что она станет частью России. То, что сейчас Россия пытается сделать в Грузии, это то, что пока в США пройдет инаугурация нового президента и начнется диалог и переговоры по другим вопросам, оформить Грузию, как свою территорию. Чтобы вопрос Грузии, как это в 2012 году обещал Иванишвили, больше не стоял в повестке дня противостояния Запада и России. То есть, они, просто, хотят прикарманить эту страну, а переговоры шли только лишь по Украине, Китаю, Ирану и т. д. Грузия к этому моменту уже должна быть оформлена, как часть России. Наша задача, каждого из нас – не допустить этого! Протест должен продолжаться! Террор продолжится, мы должны понимать, с какого стиля режимом мы имеем дело. Его лицо будет становиться еще более страшным, ситуация еще больше ухудшится, пока мы не одержим победу!»- заявил Зураб Джапаридзе.





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