

Вашадзе призвал полицейских и спецназовцев переходить на сторону народа

06.12.2024 14:41





Один из лидеров "Единства – Национального движения" Георгий Вашадзе призвал сотрудников МВД Грузии перейти на сторону народа.



По его словам, права тех сотрудников полиции, которые перейдут на сторону народа, как внутри страны, так и за её пределами, он готов защищать лично, для чего уже даже создана специальная группа.



"Обращаюсь ко всем сотрудникам правоохранительного ведомства, полицейским, спецназовцам и всем тем людям, которым отдают приказы об изуродовании молодых людей, переходите на сторону народа. Отойдите от этой системы, можете связаться со мной, и мы вам поможем в том, что ваши права были защищены как внутри страны, так и за ее пределами.



Мы сделаем все для того, чтобы вас не коснулась ответственность, ваши интерес защитит народ. Мы защитим ваши интересы, для чего создали специальную группу.



Переходите на сторону народу, пока есть время, и вы избежите той ответственности, которая будет наложена на каждого из тех граждан, кто уродовал народ и осуществлял политические преследования от лица правоохранительных органов, реально же – по приказу самопровозглашенной власти",- заявил Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





