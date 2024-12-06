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Вашадзе призвал полицейских и спецназовцев переходить на сторону народа


06.12.2024   14:41


Один из лидеров "Единства – Национального движения" Георгий Вашадзе призвал сотрудников МВД Грузии перейти на сторону народа.

По его словам, права тех сотрудников полиции, которые перейдут на сторону народа, как внутри страны, так и за её пределами, он готов защищать лично, для чего уже даже создана специальная группа.

"Обращаюсь ко всем сотрудникам правоохранительного ведомства, полицейским, спецназовцам и всем тем людям, которым отдают приказы об изуродовании молодых людей, переходите на сторону народа. Отойдите от этой системы, можете связаться со мной, и мы вам поможем в том, что ваши права были защищены как внутри страны, так и за ее пределами.

Мы сделаем все для того, чтобы вас не коснулась ответственность, ваши интерес защитит народ. Мы защитим ваши интересы, для чего создали специальную группу.

Переходите на сторону народу, пока есть время, и вы избежите той ответственности, которая будет наложена на каждого из тех граждан, кто уродовал народ и осуществлял политические преследования от лица правоохранительных органов, реально же – по приказу самопровозглашенной власти",- заявил Вашадзе.


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