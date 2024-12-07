

В Тбилиси спецназ впервые за три дня разгоняет митинг

07.12.2024 03:05





Впервые за три дня спецназ разгоняет антиправительственный митинг на проспекте Руставели в Тбилиси. Протестующих оттеснили от территории, прилегающей к парламенту Грузии. Используется водомет, слезоточивый газ. Есть задержанные.



Поводом для разгона стало использование демонстрантами пиротехники. По информации МВД, пострадал один полицейский. В целом акция проходила мирно — как и в предыдущие два дня.



Соратники сообщили о задержании одного из лидеров партии «Гирчи- больше свободы» и «Коалиции за перемены» Цотне Коберидзе.



Задержания проходят и у площади Республики. Протестующие на проспекте Руставели фактически оказались в окружении.



Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась и власти контролируют ситуацию.



Акции в Грузии проходят с 28 ноября. Они начались после того, как Кобахидзе заявил о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.



Участники акций и лидеры оппозиции задержаны как в административном порядке, так и по уголовным статьям – об организации группового насилия или участии в нем, о повреждении имущества, нападении на полицейских и подготовке взрыва.





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