

«Грузинская мечта» утаила важные посылы в сообщении о телефонном разговоре между Макроном и Иванишвили

11.12.2024 15:13





Администрация президента Франции Эммануэля Макрона распространила заявление по поводу телефонного разговора с олигархом Бидзиной Иванишвили.



Согласно сообщению, французский лидер призвал олигарха освободить граждан, задержанных на проевропейском митинге. Кроме того, он осудил насилие со стороны полиции.



Макрон в очередной раз выразил сожаление по поводу отхода партии олигарха от европейского курса.



«Президент Франции осудил запугивание представителей гражданского общества и оппозиции, а также насилие полиции в отношении мирных протестующих и журналистов. Он призвал освободить всех задержанных и призвал уважать свободу слова и собраний. Он еще раз выразил свое сожаление, что Грузия отклонилась от европейской траектории и подтвердил свою уверенность в том, что на отношения между Европейским Союзом и Грузией обязательно повлияют те направления, которые были или будут приняты.



Он призвал к инклюзивному диалогу со всеми политическими группами и представителями гражданского общества, уважая европейские и демократические устремления грузинского народа, он еще раз приветствовал чаяния грузинского народа", - говорится в заявлении администрации Макрона.



«Грузинская мечта» в распространенном сообщении о телефонной беседе между президентом Макроном и олигархом Иванишвили не упомянула о том, что президент Франции потребовал освобождения задержанных на акциях граждан Грузии и осудил насилие со стороны полиции.



«По инициативе президента Франции состоялся телефонный разговор между почетным председателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили и Эммануэлем Макроном. Макрон отметил, что беспокоится из-за сложившейся в Грузии ситуации и выразил желание внести свой вклад в полную разрядку этой ситуации. Со своей стороны Бидзина Иванишвили поблагодарил президента Франции за инициативу и приветствовал идею совместных усилий.



Иванишвили и Макрон договорились, что в ближайшие дни контакт снова состоится и будет оценен достигнутый прогресс. Разговор длился один час», - говорится в информации, распространенной «Грузинской мечтой».





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