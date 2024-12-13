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Президенту отключили отопление - Хазарадзе
13.12.2024 00:58
«Грузинская мечта» решила мстить президенту «по-черному» - в президентском дворце отключено отопление. Об этом заявил лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе в эфире телеканала «Пирвели»
По информации Хазарадзе, в президентском дворце отапливаются лишь две комнаты.
"Президент обогревается электрообогревателями подобно 90-ым [годам]" - заявил Хазарадзе.
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