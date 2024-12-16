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Кая Каллас: По Грузии первым вопросом будут санкции, вторым – ограничение безвизового режима
16.12.2024 12:50
«События, которые мы сейчас наблюдаем в Грузии, не идут в том направлении, в котором должны идти действия страны-кандидата», - указанное заявление в беседе с журналистами до начала встречи Совета по иностранным делам Евросоюза сделала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
По ее словам, на сегодняшней встрече по вопросу Грузии будут рассмотрены санкции и ограничение безвизового режима с этой страной.
«Мы намерены рассмотреть то, какие результаты последуют за применением репрессий против оппозиции со стороны грузинских властей, а также все те инструменты, которые там применяются. Что мы можем сделать со стороны Европы. Первый вопрос, разумеется, санкции, также второй - ограничение безвизового режима», - отметила Каллас.
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