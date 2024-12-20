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Президент Грузии раскритиковала генсека Совета Европы за обсуждение закона «об иноагентах»
20.12.2024 16:58
Генеральный секретарь Совета Европы и его делегация не имеют соответствующего мандата и права назначать комиссию для обсуждения закона об «иноагентах» с «непризнанными властями» Грузии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с Аленом Берсе.
Зурабишвили подчеркивает, что обязанность Совета Европы говорить о насилии над людьми и ограничении их прав и свобод.
«Я четко объяснила Генеральному секретарю и его делегации, что у них нет ни мандата, ни обязанности, ни права назначать комиссию с людьми с не признанными полномочиями, тем более по пересмотру российского законодательства.
Какая разница, изменится российское законодательство или нет. Это лучший пример того, как это правительство лжет уже много лет», — сказала президент.
Ранее генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил, что власти Грузии пообещали ему изменить содержание закона «о прозрачности иностранного влияния».
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