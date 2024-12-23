

38 стран ОБСЕ активировали Венский механизм в отношении Грузии

23.12.2024 19:56





38 государств-членов ОБСЕ активировали Венский механизм ОБСЕ. Они выразили глубокую обеспокоенность развитием событий в сфере защиты прав человека в Грузии после принятого 28 ноября решения о приостановке процесса вступления в Евросоюз и призвали Грузию к конструктивному диалогу. В письме, адресованном послу Грузии Александру Маисурадзе от 20 декабря, Грузия призвали дать конкретный и содержательный ответ на ряд опасений в соответствии со своими обязательствами в области человеческого измерения.



Отмечая, что в Грузии наблюдается «значительная волна мирных протестов», государства-члены ОБСЕ заявляют, что сотни людей были задержаны и подвергнуты жестокому обращению со стороны полиции, включая вмешательство в деятельность журналистов и представителей СМИ и случаи насилия в отношении них.



По мнению подписавших сторон, эти акты преследования, физического или психологического насилия могут представлять собой нарушения прав человека и жестокое обращение. Они ссылаются на заявления народного защитника Грузии, который осудил непропорциональное применение силы против демонстрантов и «подозревает, что незаконное насилие в отношении граждан используется как форма наказания, которая может представлять собой пытку».



«Кроме того, ряд неправительственных организаций задокументировали предполагаемые нарушения прав человека, связанные с продолжающимися протестами, в том числе против оппозиционных политиков, представителей гражданского общества и журналистов», — говорится в письме, отмечая, что «несмотря на документально подтвержденные случаи жестокости», сотрудники правоохранительных органов, совершившие данные нарушения, не привлечены к ответственности.



Члены ОБСЕ также выражают «серьезную обеспокоенность нарушениями прав человека, совершаемыми сотрудниками правоохранительных органов, а также применением насилия неизвестными группировками против мирных протестующих, журналистов и простых граждан, которое осталось нерасследованным правоохранительными органами».



Они также отмечают, что отсутствие преследования виновных и отсутствие расследования инцидентов с применением чрезмерной силы, в которых были замешаны сотрудники правоохранительных органов, вызывают серьезную обеспокоенность, добавляя, что в последние годы власти Грузии не приняли достаточных мер для обеспечить доступа жертв к правосудию или тщательно расследовать и устранять подобные инциденты. В письме говорится, что такая тенденция подчеркивает необходимость более сильных механизмов предотвращения безнаказанности и обеспечения справедливости.



Они подчеркнули, что «в Московском документе 1991 года государства-участники ОБСЕ согласились, что взятые на себя обязательства в области человеческого измерения являются прямой и законной заботой всех государств-участников и не относятся исключительно к внутренним делам соответствующего государства», и отметили, что «неудовлетворительный ответ Грузии на международные призывы уважать право на свободу мирных собраний, ассоциаций и выражения мнений и освободить произвольно задержанных демонстрантов, члены ОБСЕ заявляют, что решили активировать Венский механизм (человеческое измерение).



Подписавшиеся стороны перечислили свои опасения, в том числе по поводу свободы мирных собраний, произвольных арестов и задержаний, нападения на политическую оппозицию, нападения на журналистов и жестокое обращение, которое может быть приравнено к пыткам.



Принимая во внимание обязательства, взятые Грузией перед ОБСЕ, подписавшие стороны запрашивают конкретные и содержательные ответы в письменной форме в течение десяти дней, в соответствии с Венским механизмом (человеческое измерение). Среди прочего государства-члены ОБСЕ запросили подробные ответы на следующие вопросы:



• Какие шаги предприняли власти Грузии для расследования утверждений о том, что право на свободу мирных собраний нарушается, что люди произвольно задерживаются и заключаются в тюрьму, в том числе те, кто не участвовал в протестах, и что полиция действовала без опознавательных знаков, несмотря на то, что законодательство Грузии требует обратного?



• Какие шаги были предприняты для расследования заявлений о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении?



• Какие шаги были предприняты для расследования заявлений о насилии со стороны неустановленных групп в отношении мирных протестующих, журналистов и представителей СМИ, а также в ответ на умышленное бездействие со стороны сотрудников правоохранительных органов?



• Какие шаги были предприняты для обеспечения возможности гражданского общества, журналистов и представителей СМИ свободно освещать протесты без репрессий и угроз их личному здоровью?



• Какие шаги были предприняты, чтобы позволить оппозиционным партиям и политикам продолжать свою политическую деятельность без угроз и насилия? Какие меры были приняты для соблюдения политического плюрализма и демократических принципов?



Письмо подписали: Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Украина.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





