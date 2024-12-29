

Михаил Кавелашвили принес присягу

29.12.2024 11:24





В здании парламента Грузии проходит церемония инаугурации Михаила Кавелашвили — нового президента, которого не признают действующий глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнёров страны. Кавелашвили избрала Избирательная коллегия, состоящая из депутатов от «Грузинской мечты», районных сакребуло (муниципальных органов власти) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики (в изгнании).



Кавелашвили принес президентскую присягу, предусмотренную Конституцией: «Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества».



На церемонии присутствует основатель и почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, попавший под финансовые санкции США.



Аккредитованные в Грузии дипломаты не были приглашены на инаугурацию – причиной назвали «нехватку мест в зале заседаний».



С утра в здании парламента действует желтый уровень безопасности, вход ограничен, а журналисты работают в Высшем законодательном органе по заранее выданной специальной аккредитации.



Согласно Конституции, полномочия действующего президента прекращаются после инаугурации нового главы государства. Однако Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена складывать свои полномочия. Она считает парламент нелегитимным, а избрание Михаила Кавелашвили назвала «насмешкой над демократией»



Оппозиционные партии подтвердили, что продолжат считать Зурабишвили законным президентом даже после инаугурации Кавелашвили. В течение всей прошлой недели совместно с президентом они работали над документом, в котором будут определены условия проведения новых парламентских выборов.



Оппозиция выразила готовность физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонели, а в «Грузинской мечте» пригрозили ей тюрьмой, если президент откажется покидать пост или попытается распустить парламент.



Американский конгрессмен Джо Уилсон говорит, что «Америка поддерживает единственного законного грузинского лидера Саломе Зурабишвили». Он, в частности, заявил, что приглашает Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа, которая пройдет Вашингтоне 20 января 2025 года.





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