

Кавелашвили; К 2028 году мы исполним более 90% Соглашения об ассоциации и к 2030 году будем наилучшим образом подготовлены к членству в Евросоюзе

30.12.2024 12:51





К 2028 году мы исполним более 90% Соглашения об ассоциации и к 2030 году будем наилучшим образом подготовлены к членству в Евросоюзе, - указанное заявление в своем выступлении на церемонии закрытия Конференции послов сделал Михаил Кавелашвили, избранный на пост президента Грузии Избирательной коллегией.



По его словам, несмотря на искусственно созданный сегодня в стране ажиотаж и мощную дезинформационную кампанию, процесс европейской интеграции Грузии продолжается.



„Дорогие дипломаты, как вы знаете, Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза. Это выбор нашего народа, усиленный нашей Конституцией, и он такой же твердый, каким был всегда. К сожалению, в последнее время наш прозападный курс, направленный на европейскую интеграцию и гарантированный нашей же Конституцией, зачастую используется для спекуляций. Мы имели дело не с одной спекуляцией, как внутри страны, так и за ее пределами, и знаем, что все это, к сожалению, служит поляризации нашего общества и наносит ущерб интересам нашей страны. Поэтому, наш долг, противопоставить этим спекуляциям истину. Несмотря на искусственно созданный сегодня в стране ажиотаж и мощную дезинформационную кампанию, процесс европейской интеграции Грузии продолжается. К 2028 году мы исполним более 90% Соглашения об ассоциации и к 2030 году будем наилучшим образом подготовлены к членству в Евросоюзе. Однако, обязательно следует отметить, что Грузия и сегодня, в любое время, готова начать переговоры по этому вопросу. Наша страна в любое время готова к тому, чтобы открыть переговоры и начать процесс“, - заявил Кавелашвили.



Помимо этого, он также прокомментировал отношения между Грузией и США и отметил, что у власти есть ожидание, что при новой администрации США все недоразумения будут устранены и надлежащим образом будут отражены приоритеты сотрудничества по всем направлениям, предусмотренным Хартией о стратегических отношениях между двумя странами.





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