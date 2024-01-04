

Украинский и Грузинский Красный Крест организовали отдых для детей-пациентов Охматдета

04.01.2024 18:55





Украинский и Грузинский Красный Крест организовали отдых для детей-пациентов Охматдета

Общество Красного Креста Украины (ОККУ) и Грузинский Красный Крест организовали отдых для детей, проходящих лечение в Национальной детской специализированной больнице (НДСБ) "Охматдет" (Киев).



"17 детей-пациентов НДСБ "Охматдет" благодаря Украинскому и Грузинскому Красному Кресту отдохнули в Грузии", - сообщило ОККУ в "Фейсбуке" в четверг.



На отдых в зимний лагерь в Грузии в декабре приехали дети в возрасте от пяти до 17 лет, проходившие лечение в "Охматдете". Дети на отдыхе были вместе с родителями.



В течение 10 дней волонтеры проводили для детей занятия с элементами творчества и активные игры, организовывали прогулки, экскурсии, вечерние развлекательные мероприятия. Для родителей волонтеры провели тренинги по оказанию первой помощи, информационные сессии "Дистресс и самопомощь", "Борьба с гневом".





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