

Часть сотрудников Республиканской больницы проводит акцию

11.02.2024 13:20





Часть сотрудников тбилисской Республиканской больницы проводит возле больницы акцию. По словам руководителя кардиологической службы клиники Нино Отарашвили, они обратятся к премьер-министру Ираклию Кобахидзе с открытым письмом, которое подпишут участники акции.



По ее словам, основная просьба в письме премьер-министру, чтобы Ираклий Кобахидзе детально ознакомился с их проблемой. Также они требуют остановить поспешные, необоснованные распоряжения правительства.



«Мы обратимся с открытым письмом к премьер-министру Ираклию Кобахидзе, и это открытое письмо будет подписано большинством присутствующих на акции, мы отправим его завтра.



Мы просим, чтобы Ираклий Кобахидзе детально ознакомился с нашей проблемой, тем более, что он сказал, что включен в решение проблемы Республиканской больницы, и напомним о ситуации в Республиканской больнице и передадим наше требование приостановить, отменить поспешное, необоснованное правительственное распоряжение и в рабочем режиме при нашем участии начать решение судьбы Республиканской больницы и судьбу персонала больницы», - заявила Нино Отарашвили.



Для справки, сегодня Министерство здравоохранения распространило информацию, согласно которой, начались выплаты компенсаций сотрудникам тбилисской Республиканской больницы. До 250 сотрудников клиники уже выбрали предложенный министерством компенсационный пакет и это подтверждено соответствующим соглашением.



Кроме того, в министерстве поясняют, что параллельно активно продолжается демонтаж фасада здания, которое, по заключению бюро экспертизы Самхараули, находится в остро аварийном состоянии и неотложно подлежит демонтажу.





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