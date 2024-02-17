

В Тбилиси состоялась акция врачей Республиканской больницы

17.02.2024 20:35





Часть сотрудников Республиканской больницы провела акцию протеста, где озвучили свои требования: отменить приказ о реорганизации Республиканской больницы, прекратить демонтаж здания и дать возможность врачам работать непрерывно — вот их основные требования.



Врачи также выразили готовность сегодня встретиться с премьер-министром. Участники митинга не исключили возможности перейти на крайнюю форму протеста и начать голодовку со следующей недели.







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