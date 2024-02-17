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В Тбилиси состоялась акция врачей Республиканской больницы
17.02.2024 20:35
Часть сотрудников Республиканской больницы провела акцию протеста, где озвучили свои требования: отменить приказ о реорганизации Республиканской больницы, прекратить демонтаж здания и дать возможность врачам работать непрерывно — вот их основные требования.
Врачи также выразили готовность сегодня встретиться с премьер-министром. Участники митинга не исключили возможности перейти на крайнюю форму протеста и начать голодовку со следующей недели.
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