

Более 80 общественных организаций призвали не отменять принцип гендерных квот

03.04.2024 16:05





Более 80 общественных организаций выступили с совместным заявлением и призвали парламент не отменять принцип гендерных квот. По их оценке, отмена квот противоречит воле народа, отраженной в Конституции Грузии, нарушает права женщин и препятствует процессу европейской интеграции.



«Гендерное равенство было одним из 12 условий, определенных Европейской комиссией для Грузии, когда ей была представлена европейская перспектива. Вместо движения вперед (одна из трех реализованных рекомендаций касалась гендерного равенства и участия женщин в политике), принятие законопроекта об отмене обязательной гендерной квоты является явным регрессом и шагом назад.



Кроме того, указанная законодательная инициатива противоречит изменениям, внесенным в Конституцию Грузии в 2017 году, которая устанавливает позитивное обязательство государства принимать специальные меры для обеспечения необходимого равенства мужчин и женщин и устранения неравенства», — указано в совместном заявлении.



Организации подчеркивают, что практика квотирования дала результаты в парламенте только одного созыва. В частности, представительство женщин на парламентских выборах 2020 года выросло на 3% до 19,1%, а на выборах в самоуправление 2021 года — с 13,8% до 24%. Организации утверждают, что этого результата недостаточно и критическое количество женщин в парламенте должно быть вдвое больше — 40%.



«По глобальному гендерному индексу 2023 года Грузия занимает 76-е место среди 146 стран, а по представительству женщин в парламенте — 125-е место.



Обязательство по увеличению представительства женщин и устранению гендерного дисбаланса предусмотрено в ряде международных актов, в том числе в Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинской декларации и Платформе действий, рекомендациях Совета Европы», — заявили в гражданском секторе.





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